Borsa Milano sale con Atlantia, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Piazza Affari parte bene, in linea con le altre Borse europee, nel giorno del dato sull'inflazione americana. Il Ftse Mib avanza dello 0,46% con Recordati (+1,45%), Snam (+1,41%) e Leonardo (+1,07%) in testa ai rialzi.

In luce anche Atlantia (+1,61%), nel cui capitale è emerso con una quota aggregata del 5% il fondo Tci, e Mediaset (+1,07%).

Contrastati i bancari con Creval che crolla e viene congelata in vista della definizione del prezzo dell'aumento mentre si muove bene Carige (+4,05%), che potrebbe presto vedere nuovi ingressi di peso nell'azionariato. Tim, peggior titolo del Ftse Mib, scivola ancora (-1,29%). Deboli Banca Generali (-0,96%), Ubi (-0,41% e Intesa (-0,41%). Torna la speculazione su Poligrafici Editoriali (+8,57%) e Monrif (+6,67%).