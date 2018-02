Borsa: Milano in rialzo al top Europa

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - La Borsa di Milano (+1,8%) allunga il passo verso il finale e chiude in forte rialzo, indossando la maglia rosa in Europa. I listini hanno risentito dell'accelerazione dell'inflazione americana ma poi hanno allungato il passo con Wall Street migliorata rispetto all'avvio. Poco mossi i bond decennali dei maggiori Stati europei mentre i rendimenti dei Treasury hanno toccato i massimi da quattro anni. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 130,74 punti base.

A Piazza Affari scivola il Creval (-4,3%), nel giorno del Cda che deciderà il prezzo dell'aumento, che verrà fatto a sconto per invogliare le adesioni. Giù anche Mediobanca che cede lo 0,8%, Prysmian lo 0,6% e Brembo lo 0,3%.

Svetta in cima al listino Bper che guadagna il 5,2%. In positivo anche le altre banche con Banco Bpm in rialzo del 3,9%, Unicredit del 2,8%, Intesa dello 0,9% e Ubi dello 0,7%.

In forte rialzo Recordati che guadagna il 4,9%, in rimbalzo dopo i conti della settimana scorsa, e Leonardo il 4,6%.