Borsa, Europa sale con dati pil

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Borse europee in rialzo in attesa dei dati sull'inflazione americana che, nel primo pomeriggio, potrebbero offrire indicazioni importanti in materia di tassi.

Francoforte guida i rialzi (+0,8%), dopo che il pil del quarto trimestre è salito dello 0,6% sul trimestre precedente e del 2,9% sull'anno, in linea con le attese. Milano avanza dello 0,7%, dopo il dato sul pil del quarto trimestre, salito dello 0,3% a fronte dello 0,4% atteso dagli analisti. Alle 11 si conoscerà anche la stima sul pil dell'intera Eurozona. Il petrolio scivola sotto i 59 dollari (-0,6% a 58,83 dollari) sui timori di una ripresa della produzione americana. Sui listini europei si muovono bene i titoli dei media con Sky che guadagna il 3,1% e Vivendi il 2% e gli alimentari con Nestlé (+1,5%). A Piazza Affari corre Atlantia (+2,88%) e recupera Mps (+2%).