Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Le Borse europee allungano il passo verso il finale e chiudono in rialzo, in scia con Wall Street migliorata rispetto all'apertura.

L'indice Stoxx 600 guadagna l'1,06%. Bene Francoforte in rialzo dell'1,17% a 12.339 punti, Parigi dell'1,1% a 5.165 punti e Londra dello 0,64% a 7.213 punti.