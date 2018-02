Borsa: Europa bene dopo Pil Ue

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Si mantengono sulle loro posizioni le principali borse europee dopo l'inatteso rialzo della produzione industriale nell'Ue e la crescita del Pil in linea con le stime. A parte Milano (Ftse Mib +0,2%), che sconta un dato inferire alle attese nel 4/o trimestre, confermano i livelli dell'avvio Londra e Francoforte (+0,75% entrambe), Parigi (+0,7%), e Madrid (+0,55%). Positivi i futures Usa in attesa delle richieste di mutui settimanali e dell'inflazione, prevista in lieve rialzo in gennaio, così come le vendite al dettaglio, mentre è atteso in calo il dato sulle scorte di fabbrica. Effetto conti sui listini europei per la catena francese di forniture elettriche Rexel (+8,86%), il produttore di imballaggi finlandese Huthtamaki (5,71%), quello di fiammiferi Swedish Match (+6,27%) a Stoccolma e Coca Cola (+3,8% a Londra), mentre svicola Credit Agricole (-2,4%). Bene Sky (+3,4%), spinta dagli analisti di Liberum, bene Atlantia (+2,51%) a Milano, impegnata nell'Opa su Abertis (-0,28% a Madrid).