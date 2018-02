Alcoa passa a Sider Alloys, domani firma

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Alcoa è pronta per passare al nuovo investitore Sider Alloys. Si firma infatti domani al Ministero dello sviluppo economico l'accordo per la cessione dello stabilimento di Portovesme da Invitalia al gruppo svizzero. La firma avverrà alla presenza del ministro Carlo Calenda e dell'a.d. di Invitalia Domenico Arcuri. E' del 22 dicembre scorso la firma dell'accordo di programma con Invitalia e Regione Sardegna per l'investimento proposto da Sider Alloys ai fini dell'acquisizione dello stabilimento Alcoa. L'investimento complessivo previsto è di circa 140 milioni di euro, con agevolazioni Mise e Regione Sardegna di circa 94 milioni di euro.