Mps giù in Borsa (-5% finale) con banche

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Seconda giornata consecutiva pesante per Monte dei Paschi in Borsa: il titolo, debole per tutta la seduta, ha chiuso in calo del 5,29% a 3,4 euro, portando al 10% il ribasso dei primi due giorni della settimana.

Dopo i conti resi noti venerdì a mercati chiusi, con il 2017 in rosso per 3,5 miliardi e rettifiche per oltre 5 miliardi, gli analisti di Mediobanca e Fidentiis mettono in evidenza come sia improbabile che la banca senese possa aggregarsi con un altro istituto nel breve periodo mentre secondo quelli di Bloomberg l''addendum' della Bce potrebbe mettere sotto pressione i coefficienti di capitale.

Anche per una leggera tensione sui titoli di Stato dei Paesi 'periferici' europei, le vendite hanno comunque interessato quasi tutto il settore del credito: Banca Generali ha segnato un calo finale del 4,3%, Unicredit del 3,3%, Banco Bpm del 3,2%, Creval del 3%. In tenuta invece Mediobanca, che ha concluso con una limatura dello 0,04%.