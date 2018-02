Borsa: Milano scende (-0,7%) con banche

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Dopo i primi scambi, Piazza Affari imbocca il sentiero della discesa (-0,7%), in linea con le altre Borse europee. In coda al listino milanese ci sono Buzzi (-1,87%) e Pirelli (-1,63%), ma il comparto che appare più sotto pressione è quello delle banche: Banco Bpm, che ieri è salita per le attese di aggregazioni a fine 2019, oggi cede l'1,36%, seguito da Unicredit (-1,13%), Intesa (-0,98%) e Bper (-1%).

Fuori dal listino principale Mps scende dello 0,75% mentre Ubi, nonostante la smentita di un dossier per una fusione con la banca di Siena, cede l'1,8%. Maglia nera a Carige (-2,63%) mentre il Creval è piatto. Salgono invece Recordati (+1,8%) e Moncler (+1,13%). In perdita anche Tim (-0,3%), alle prese con il progetto di separazione della rete, e Mediaset (-0,26%).