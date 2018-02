Borsa Milano ancora giù, Mps perde il 4%

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Le banche appesantiscono Piazza Affari, che cede lo 0,9%. Dopo essere stata sospesa al ribasso, Mps è rientrata negli scambi e perde il 4,1%. Venerdì l'istituto senese ha approvato i conti 2017, in perdita di 3,5 miliardi.

Rosso anche per Ubi (-2%) e Banco Bpm (-1,7%), che alcuni rumors avevano tirato in ballo con Mps ipotizzando un risiko poi smentito nella serata di ieri. Scendono anche Banca Generali (-2,6%), Unicredit (-1,5%), Bper (-1,5%) e Intesa (-0,8%).

Scivolano anche Tim (-1,8%), alle prese con il progetto di separazione della rete, e Mediaset (-0,9%).