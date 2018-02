Unicredit amplia squadra con Bizzozzero

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Marco Bizzozero lascia Deutsche Bank ed entra nella squadra di Jean Pierre Mustier. Dal primo marzo sarà il nuovo responsabile del Group Wealth Management UniCredit. Il Group Wealth Management ha l'obiettivo di supportare la crescita del wealth management e del private banking di UniCredit in Europa, in particolare in Italia, Germania e Austria. La funzione include una piattaforma di gruppo che definisce centralmente la strategia di investimento per i clienti individuali e fornisce un'offerta di soluzioni di investimento e servizi rivolta sia alla clientela wealth che private.

Il manager, nato nel 1969, è cittadino svizzero e ha un master in Business Administration dell'Università di San Gallo. E' stato responsabile Wealth Management EMEA per Deutsche Bank e CEO di Deutsche Bank Svizzera per otto anni a partire dal 2009, e precedentemente dal 2004 responsabile globale del private equity. Bizzozero riporterà a Gianni Franco Papa, direttore Generale di UniCredit.