Smre costruisce plotter per il Cern

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - La Smre, azienda umbra specializzata nella progettazione e costruzione di macchine industriali ad alto contenuto tecnologico, ha stretto un accordo - vincendo un bando pubblico - con il Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, per fornire un plotter da taglio, una macchina capace di tagliare materiali compositi, su tutti la fibra di carbonio pre-impregnata. Nel laboratorio dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare vengono tagliati e stressati questi materiali per testarli. "E' davvero un vanto per il nostro gruppo essere stati scelti quali partner dal più grande laboratorio di ricerca d'Europa - commenta Samuele Mazzini, ceo di Smre - segno che l'alta tecnologia e il rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti premiano anche ad altissimi livelli".