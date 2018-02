Elezioni: le proposte di Confcommercio

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Eliminazione degli aumenti dell'Iva previsti per il 2019, riforma del fisco con poche aliquote, conferma del Jobs Act individuando però anche uno strumento per il lavoro occasionale. Sono solo alcune delle proposte che il Consiglio Generale di Confcommercio, formato da circa 70 presidenti in rappresentanza delle 700mila imprese, presenterà agli esponenti politici che incontrerà domani e dopodomani in vista delle elezioni del 4 marzo.

Gli incontri inizieranno domattina, alle 9.30, con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, proseguiranno alle 12 con il presidente di LeU, Pietro Grasso, alle 14.30, con Emma Bonino, leader di +Europa, e alle 16.00 con il Segretario della Lega, Matteo Salvini. Mercoledì, alle 10.00, il Consiglio incontrerà Beatrice Lorenzin, leader di Civica Popolare, alle ore 12.00 Raffaele Fitto, capo politico di Noi con l'Italia-UDC, e alle 17.30 Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia.

Ancora non sono stati calendarizzati gli incontri con esponenti del Pd e del M5s.