Borsa: Europa positiva, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Allungano di poco il passo le Borse europee a fine mattinata con Francoforte (+1,8%) in testa davanti a Madrid (+1,65%) e Parigi (+1,5%), mentre Milano (+0,8%) resta indietro. Si confermano positivi i futures Usa in vista dei dati che saranno diffusi in settimana, a partire dall'inflazione, prevista per domani. Gli acquisti interessano un po' tutti i settori, a partire dalla telefonia con la danese Tdc (+7,68%), nel mirino della rivale Telia (-0,22%) con cui ha avviato contatti per lanciare poi un'offerta. Sotto i riflettori il produttore di termoplastica inglese Victrex (+4,95%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Bofa, mentre l'addio del management frena il telefonico Ses (-6,8%) a Parigi. Il prezzo dei metalli favorisce Anglo American (+2,59% a Londra) mentre in campo bancario corre Deutsche Bank (+2,68%). In calo invece Carige (-6,25%) ed Mps (-4,92%) in Piazza Affari dopo i conti presentati venerdì a borsa chiusa, mentre si sgonfia Banco Bpm (+1%) dopo uno sprint iniziale.