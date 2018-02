Borsa: Europa in rialzo, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Borse europee in rialzo dopo lo scivolone di venerdì scorso, guidate da Francoforte (+1,72%), seguita da Parigi e Madrid (+1,5% entrambe) e Milano (+1,3%).

Positivi i futures Usa in vista dei dati che saranno diffusi in settimana, a partire dall'inflazione, prevista per domani. Sui listini continentali prevalgono gli acquisti, a partire dai titoli bancari e da quelli automobilistici. Tra i primi svettano Banco Bpm (+2,95%), pronta, secondo l'amministratore Giuseppe Castagna, a nuove aggregazioni a partire dal 2019. In luce anche Commerzbank (+2% a Francoforte), Bbva (+1,59% a Madrid ), Rbs (+1,64% a Londra) e Credit Agricole (+1,46% a Parigi). In campo automobilistico salgono Fca (+2,49%) e Volkswagen (+2,5%), seguite da Renault (+1,8%), Bmw (+1,71%) e Peugeot (+1,6%).

Acquisti anche sui tecnologici Infineon (+3,36% a Francoforte) e Stm (+1,72% a Milano e Parigi), mentre in campo metallurgico svetta ArcelorMittal (+3,41%).