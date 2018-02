Borsa: Asia rimbalza, Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Borse asiatiche positive in avvio di settimana, ma a ranghi ridotti per la chiusura di Tokyo che festeggia oggi la fondazione del Giappone. In rialzo gli altri listini, sulla scia della chiusura di Wall Street di venerdì scorso, da Shanghai (+0,78%) a Taiwan (+0,48%) e Seul (+0,91%), mentre Sidney ha ceduto lo 0,3%. Ancora aperte Hong Kong (+0,67%) e Mumbai (+0,66%), positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in assenza di dati macroeconomici rilevanti. Nuovo calo del dollaro in vista dei dati sull'inflazione Usa attesi per domani. In rialzo il greggio nelle prime contrattazioni di questa mattina al pari dell'oro e degli altri metalli preziosi.

In calo invece il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, che si porta a quota 126 punti contro i 128 della chiusura di venerdì scorso.