P.a: senza piano assunzioni scatta stop

Sono ormai alle limature finali le linee guida per i piani triennali sui fabbisogni della pubblica amministrazione. Istruzioni per l'uso su assunzioni, promozioni e trasferimenti di personale. Ciascuna amministrazione pubblica, infatti, dovrà attenersi a un programma, seppure 'elastico' (ogni anno potrà essere rimodulato). La ministra della P.A, Marianna Madia, dovrebbe portare il decreto con i nuovi "indirizzi" in Conferenza unificata il 22 febbraio. L'obiettivo è aiutare le amministrazioni a stendere i piani, visto che se sgarrano "non possono assumere nuovo personale".