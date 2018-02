Wall Street volatile,in rosso poi risale

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Dura poco il rimbalzo della Borsa statunitense, che vive un avvio di seduta all'insegna della volatilità. Dopo la partenza in positivo, i principali indici scendono in rosso, con il Dow Jones che cede lo 0,3% a 23.789 punti ed il Nasdaq che scende appena sotto la parità.

Il mercato poi torna in rialzo: il Dj sale ora dello 0,24%, il Nasdaq dello 0,43% e lo S&P dello 0,49%.