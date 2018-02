Protesta per chiusura aeroporto Crotone

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 9 FEB - Circa 300 persone stanno attuando una protesta a Lamezia Terme davanti la sede della Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, per la mancata riapertura dello scalo di Crotone. Promotore della protesta il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, con l'adesione di altri primi cittadini, parlamentari e consiglieri regionali. Nutrita la presenza anche di studenti delle scuole di Crotone, insieme ai rappresentanti dei comitati e delle associazioni che si battono per la riapertura dello scalo.

"Siamo qui - ha detto Pugliese - per chiedere che Sacal faccia il lavoro per il quale ha ottenuto la gestione dell'aeroporto di Crotone, ovvero riaprirlo senza se e senza ma.

Questa è solo una delle prime azioni che mettiamo in campo e non ci fermeremo fino a quando non rivedremo gli aerei sulla pista dell'aeroporto Sant'Anna".