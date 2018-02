Moody's rating Italia dopo elezioni

''Moody's risolverà l'outlook sul rating dell'Italia dopo le elezioni ma è improbabile che questo avvenga già il 16 marzo'', una delle date insieme al 7 settembre in cui l'agenzia può intervenire sul nostro Paese. Aspetta di vedere il programma del nuovo governo. Lo ha affermato l'analista senior di Moody's per i rating sovrani Kathrin Muehlbronner, sottolineando che ''il rischio politico è basso, decisivi per il rating saranno la riduzione del debito e l'agenda per le riforme''