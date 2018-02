Borsa: Wall Street rimbalza dopo tonfo

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78% a 6.832 punti mentre lo S&P 500 avanza dell'1,29% a 2.614 punti.

In Europa l'indice Stoxx 600 cede lo 0,63%, e si avvia ad archiviare una delle peggiori settimane degli ultimi due anni.

Francoforte cede lo 0,35%, Londra lo 0,42%, Parigi lo 0,64% e Milano lo 0,94%.

Tra i settori in calo quello dell'energia che cede l'1%, dopo l'apertura in calo per il petrolio a New York, dove le quotazioni perdono l'1,05% a 60,51 dollari al barile.