Borsa: Milano riduce calo (-0,4%)

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Piazza Affari riduce le perdite con l'avvicinarsi dell'apertura di Wall Street i cui futures sono girati in terreno positivo. Il Ftse Mib cede lo 0,55% a 22.346 punti in linea con gli altri listini europei.

In fondo al listino principale Fineco che cede il 3%. Male anche le altre banche con Intesa che cede l'1,3%, Bper e Unicredit lo 0,1%. Male Recordati in calo del 2,3%, Leonardo dell'1,6%, Brembo dell'1,5%, Ferrari dell'1,4%.

Svettano in cima al listino Banca Generali che guadagna il 2,15 e Mediobanca l'1,7%, dopo i conti. In terreno positivo anche Banco Bpm in rialzo dello 0,8%, Ubi dello 0,5%.