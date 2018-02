Borsa: Milano (-1,4%) pesante con Europa

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Con l'avvicinarsi dell'apertura di Wall Street i futures sulla stessa si fanno incerti e tutte le Borse europee peggiorano: Francoforte perde oltre un punto percentuale e mezzo, Parigi e Madrid l'1,5%, Milano l'1,4% con l'indice Ftse Mib, mentre Londra prova a contenere le perdite sotto il punto percentuale.

In Piazza Affari Fineco scende del 3,5%, Ferrari, Intesa e Recordati del 2,6%, Exor di due punti e mezzo. Debole anche Ubi (-2%), mentre si muovono sempre in controtendenza Mediobanca e Atlantia, in rialzo dell'1%.