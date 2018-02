Borsa: Europa piatta, Milano su parità

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Dopo un avvio debole ma senza crolli, i mercati azionari europei ondeggiano attorno alla parità con Londra e Parigi che perdono lo 0,3% e appaiono le Borse di qualche frazione al momento più deboli. A Milano (indice Ftse Mib +0,2%) sempre positive Ubi banca (+1,8%) e Mediobanca (+1%) dopo i conti.

In aumento di due punti percentuali Stm che recupera dopo lo scivolone di ieri, in calo e sempre volatile Carige (-2%). Gli operatori sembrano incerti sulla direzione che prenderanno le Borse nell'ultima giornata della settimana, con l'attenzione rivolta soprattutto verso gli Stati Uniti e in particolare sugli sviluppi dello 'shutdown' e con l'unico dato macroeconomico di rilievo (le scorte all'ingrosso) atteso alle 16 ora italiana.