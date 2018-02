Bitcoin:allarme Francia e Germania a G20

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Le criprovalute "potrebbero porre rischi sostanziali per gli investitori e potrebbero essere attaccate dal crimine finanziario, senza misure appropriate". Lo scrivono i ministri delle Finanze e i banchieri centrali di Francia e Germania in una lettera al G20, chiedendo un approccio comune al problema. Il G20, prosegue la lettera secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, dovrebbe valutare di sottoporre al Fmi di analizzare i flussi internazionali delle criptovalute e considerare le implicazioni per la stabilità finanziaria.