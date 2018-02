Vino: Ornellaia, ricavi 2017 +3,5%, obiettivo Cina, no Borsa

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Ornellaia ha chiuso il 2017 con ricavi in crescita del 3,5%. Lo ha detto Giovanni Geddes da Filicaja, l'amministratore delegato della tenuta che fa capo alla famiglia. Quanto al gruppo, i ricavi sono saliti del 5% oltre quota 100 milioni di euro. Esclusa da Geddes la quotazione in Borsa, mentre l'obiettivo su cui si concentra Ornellaia è la Cina. Una strategia partita dal Salone di Bordeaux (Francia), dove la Casa ha stretto accordi con "3 Négociants su 8", ha spiegato il manager, per vendere le proprie bottiglie nel Celeste Impero. "Siamo l'unica azienda vinicola italiana - ha aggiunto - ad essere proposta da Négociants francesi", i grandi canali di vendita di vino d'Oltralpe. (ANSA).