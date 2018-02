Unicredit: utile 2017 a 5,5 mld

Unicredit chiude il 2017 con un utile netto di 5,5 miliardi di euro a fronte della perdita di 11,8 miliardi di euro contabilizzata nel 2016. Il risultato è sopra le attese. L'utile netto rettificato è pari a 3,7 miliardi di euro. Il cda ha proposto il pagamento di un dividendo cash di 0,32 euro per azione, pari ad un monte dividendi di 0,7 miliardi di euro, corrispondente ad un payout del 20% sui profitti normalizzati. Tutti i target del primo anno del piano Transform 2019 sono stati raggiunti.E stato un anno molto positivo che fa ben sperare per il proseguimento di Transform 2019. Tutti gli obiettivi per il 2019 sono stati confermati e siamo sulla strada giusta per rendere UniCredit una banca paneuropea vincente".

Cosi' il ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier nella nota sui conti 2017 sottolineando che "Transform 2019 è in anticipo rispetto ai tempi previsti".