Unicredit bene in Borsa dopo conti, +2%

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Giornata in controtendenza a Piazza Affari per Unicredit dopo i conti: il titolo, a fronte di una chiusura molto pesante per l'indice generale, ha segnato un rialzo finale del 2,1% a 17,83 euro dopo aver superato anche quota 18 euro.

Il gruppo bancario ha chiuso il 2017 con un utile netto di 5,5 miliardi a fronte della perdita di 11,8 miliardi contabilizzata nel 2016, un risultato sopra le attese. In particolare il quarto trimestre dell'anno ha registrato un utile netto di 801 milioni contro stime degli analisti che annunciavano un risultato di 570 milioni.