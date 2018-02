SocGen: cala utile ma meno attese

Cala, ma meno delle attese, l'utile del quarto trimestre della francese Societe Generale. Il gruppo ha messo a segno un utile di 69 milioni di euro a causa delle partite straordinarie da 200 milioni legate a dispute legali sebbene gli accantonamenti da sofferenze siano scesi del 3,5% a 469 milioni. L'utile 2017 è calato a 2,8 miliardi. Tengono i ricavi da trading a 501 milioni che battono le stime degli analisti diffuse da Bloomberg. I ricavi totali nel trimestre sono saliti dello 0,8% a 6,2 miliardi mentre nell'anno sono saliti dello 0,5% a 25 miliardi. Per il ceo Frederic Oudea, intervistato da Bloomberg tv, "le attese sono positive" per l'inizio del 2018. I risultati sono stati ben accolti in Borsa dove il titolo sale del 6,2%.