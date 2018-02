Gup, Intesa non responsabile per Bpvi

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Il gup di Vicenza ha escluso che Intesa, Bce, Consob e Bankitalia possano essere considerate responsabili civili nel procedimento a carico degli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza, respingendo le richieste delle parti civili. "Il responsabile civile per i fatti contestati agli imputati - scrive il gup - deve essere individuato nell'istituto di credito al servizio del quale agivano in qualità di amministratori e dipendenti". La decisione del gup di Vicenza si discosta da quella del gup di Roma che, nel procedimento 'gemello' a carico degli ex vertici di Veneto Banca, ha accolto la richiesta di valutare la responsabilità civile di Intesa, che ha rilevato le parti sane delle due banche venete.