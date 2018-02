Conti ed npl, Banco Bpm corre in Borsa

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Banco Bpm corre a Piazza Affari, dove indossa la maglia di miglior titolo del Ftse Mib. Le azioni segnano un rialzo del 3,6%, dopo aver toccato un massimo del 7% in avvio di seduta, in controtendenza rispetto all'andamento del listino principale.

"Riteniamo che i risultati riducano la pressione sul titolo legata ad ipotesi di aumento di capitale. Valutiamo positivamente l'accelerazione nel derisking" ha commentato Intermonte, giudicando "ottimo" il livello di solidità patrimoniale espresso dal cet1. Secondo Fidentiis, riporta Bloomberg, i risultati del quarto trimestre sono stati migliori delle attese con una "solida" linea operativa guidati dai ricavi ricorrenti e dal taglio dei costi.

Anche per Citi i conti sono migliori delle attese dal punto di vista operativo. Il broker si aspetta inoltre una reazione positiva ai nuovi target di riduzione degli npl, "ambiziosi" ma raggiungibili.