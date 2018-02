Borse Europa in calo, timori correzione

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Le Borse europee proseguono in calo in scia alla chiusura negativa di Wall Street mentre i mercati cercano di riprendersi dai timori di una stretta ai tassi Usa e dai rischi di una severa correzione. In lieve calo l'euro a 1,2242 dollari. Contro lo yen la moneta unica passa di mano a 134,2 dollari.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,35%. Giù Madrid e Francoforte che cedono lo 0,7% e Londra e Parigi, in calo dello 0,4%. Nel Vecchio Continente tiene il settore della finanza in rialzo dello 0,1% con Zurich che guadagna il 3,4%, Societe Generale il 4%, Commerzbank il 3,3%. Il bollettino mensile della Bce segnala una crescita "sostenuta" dell'Eurozona, evidenziando però come la "volatilità" dei cambi rappresenti una fonte di incertezza. Peggiora Piazza Affari con il Ftse Mib che cede lo 0,6% a 22.845 punti, con Recordati (-2,96%), Saipem (-2,41%) e tenaris (-2,31%). In testa sempre le banche con Banco Bpm in rialzo del 3,5%, Unicredit del 2,7%, Mediobanca dello 0,8% e Bper dello 0,6%.