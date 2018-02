Borsa: Milano in calo,

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - La Borsa di Milano prosegue in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,57%, in linea con le altre borse europee. Bene le banche con Banco Bpm (+3,3%) e Unicredit (+2,9%), nel giorno dei conti del 2017 che si sono chiusi con un utile superiore alle attese.

Tra gli istituti di credito sale anche Mediobanca (+08% nel giorno del cda sui conti), Bper e Ubi lo 0,3%. In calo Intesa che cede lo 0,8% e Fineco lo 0,4%.

In terreno negativo i titoli legati al petrolio, in scia al calo del greggio sui dati della produzione Usa. Saipem cede il 2,2%, Tenaris l'1,8%, Eni e Snam lo 0,9%, Italgas lo 0,4%. Male Enel (-1,48%). Prese di beneficio su Tim (-0,7%), dopo il rally di ieri in scia alla societarizzazione della rete, mentre è piatta Mediaset.

Andamento negativo anche per il settore automobilistico. Fca cede lo 0,8%, Exor lo 0,7%, Brembo lo 0,4% e Ferrari lo 0,2%.