Borsa: Milano cede con Europa e Wall Street, tiene Unicredit

Il nuovo scivolone delle Borse europee e, per tutta la prima parte della seduta, di Wall Street, ha pesato ovviamente anche su Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,26% a 22.466 punti, l'Ftse All share in ribasso del 2,29% a quota 24.717.

In Borsa a Milano, con gli operatori che hanno guardato come altrove ai timori sul rialzo dei tassi in Usa, alla debolezza del prezzo del petrolio e alla tensione sui mercati dei titoli di Stato, il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato Recordati (-8% dopo i conti), seguito da Buzzi (-6%) e Stm, che ha ceduto il 5,7%. Male anche Carige (-5%), Fca (-4,8%), Cnh (-4,6%) ed Exor, in calo finale del 4%.

In linea con il listino Eni (-2,2%) mentre hanno tenuto nel comparto bancario Bper, Fineco e Banco Bpm. Giornata di chiara controtendenza per Unicredit: dopo i conti, il titolo ha segnato un rialzo finale del 2,1% a 17,83 euro, con utili 2017 oltre le attese degli analisti e, in particolare, un quarto trimestre molto forte.