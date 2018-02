Borsa: Asia sale con Tokyo, giù Shanghai

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Una seduta ancora positiva per le Borse asiatiche che cercano di scrollarsi di dosso la paura generata dal lunedì nero di Wall Street. Fa eccezione Shanghai, in calo per il terzo giorno consecutivo, mentre lo yuan ha registrato la caduta più significativa sul dollaro dal 2015 dopo i dati deludenti sul surplus commerciale della Cina.

Tokyo è salita dell'1,13%, Seul dello 0,46%, Sydney dello 0,24% mentre Hong Kong avanza dello 0,33%. Shanghai ha chiuso in calo dell'1,43% mentre Shenzhen è salita dell'1,18%. I future sull'Europa sono negativi: Londra cede lo 0,85%, Parigi lo 0,68% e Francoforte lo 0,65%.

I timori che la Fed possa accelerare il rialzo dei tassi di interesse ha aumentato la volatilità sui mercati e scatenato un rialzo dei tassi dei bond governativi. Debole il petrolio (wti -0,3% a 61,63 dollari) dopo i buoni dati sulla produzione negli Usa. In Europa si guarda al bollettino mensile della Bce mentre negli Usa verranno resi noti i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione.