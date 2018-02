Bce,urge stretta osservazione su Bitcoin

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Le autorità di regolazione e i legislatori a tutti i livelli dovrebbero urgentemente tenere sotto stretta osservazione" il fenomeno dei bitcoin "per ridurre i potenziali rischi che possono emergere dal crescente business delle monete virtuali". Lo ha detto, in un'intervento a Londra come riporta Bloomberg, il componente del Board della Bce Yves Mersch, sottolineando che "le monete virtuali non sono denaro e non lo saranno in un ragionevole futuro. Ma questo potrebbe cambiare".

Secondo Mersch, "fra i crescenti rischi di contagio e contaminazione del sistema finanziario attuale, devono essere esplorate soluzioni regolatorie a livello regionale mentre attendiamo una pronuncia da parte del G20".