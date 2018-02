Ntv: Governo, Borsa sarebbe coronamento

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "La quotazione in Borsa" di Italo-Ntv "rappresenterebbe il perfetto coronamento di una storia di successo". Lo dichiarano in una nota congiunta il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan in merito all'interesse di un fondo di investimento per Italo-NTV. "È molto positivo che vi sia un grande interesse da parte di potenziali investitori su Ntv", sottolineano i due ministri.