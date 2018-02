Borsa: Milano sale, bene Intesa e Fca

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Piazza Affari si conferma in rialzo, ma sotto ai livelli dell'apertura, dopo lo scivolone della vigilia insieme alle altre borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 22.483 punti, con gran parte del paniere di riferimento in territorio positivo. Svettano Intesa Sanpaolo (+1,29%), su cui si confermano gli acquisti della vigilia a seguito dei conti e del piano industriale, mentre rimbalza Fca (+1,68%), insieme ad Exor (+1,65%) e resta al palo Cnh (-0,09%).

Acquisti su Tim (+1,29%) all'indomani della trimestrale in Brasile e in vista degli incontri di oggi tra il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e l'amministratore delegato Amos Genish e di quest'ultimo con i sindacati, e su Mediaset (+1,12%). Bene Snam (+1,01%), Enel (+0,92%), Eni (+0,79%) e Terna (+0,72%), classici titoli difensivi per le fasi incerte.