Borsa: Europa tiene dopo stime Ue

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Borse europee in rialzo dopo le stime dell'Ue sul Pil dell'Eurozona e dei singoli stati membri.

Milano (+0,9%) guida i progressi seguita da Londra (+0,84%), Francoforte (+0,57%), Parigi (+0,48%) e Madrid (+0,4%). Negativi i futures Usa, dopo l'altalenante seduta della vigilia, in vista delle richieste di mutui e del credito al consumo in dicembre.

In Piazza Affari corre Banco Bpm (+3%), che diffonde i conti a borsa chiusa, seguita da Exor (+2,75%), Intesa (+2,57%), promossa dagli analisti dopo i conti e il piano al 2021, Mediaset (+2,57%), Atlantia (+1,48%), alle prese con l'Opa su Abertis, ed Fca (+1,37%). Effetto conti sul tecnologico svedese Hexagon (+7,69%), su Steinhoff (+6,48%), titolare del marchio Conforma, penalizzata dallo scandalo sui conti truccati, e sull'operatore tedesco dell'e-commerce Delivery Hero (+4,8%).

Sotto pressione Carlsberg (-4,96%), dopo conti deludenti e problemi in Russia per la legge sulla dimensione delle bottiglie in plastica.