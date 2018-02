Borsa: cauto rialzo Europa, Milano +0,5%

Borse europee in cauto rialzo dopo lo scivolone della vigilia e il saliscendi di Wall Street, che alla fine è riuscita a recuperare parte del crollo di due giorni fa con l'insediamento del nuovo presidente della Fed Jerome Powell. Madrid (+0,9%) e Londra (+0,72%) guidano il recupero. Meglio del previsto la produzione industriale in Germania, scesa dello 0,6%, mentre si sono ridotti il rosso della bilancia commerciale e la spesa pubblica in Francia in dicembre. Negativi i futures Usa in vista delle richieste di mutui e del credito al consumo in dicembre.

ACCELERA PIAZZA AFFARI Aumenta il rialzo Piazza Affari a metà mattina (Ftse Mib +1% a 22.560 punti) spinta da Exor (+3,3%), Mediaset (+2,84%) e Tim (+2,57%), dopo la proposta presentata oggi dall'amministratore Amos Genish al ministro dello Sviluppo Carlo Calenda sullo scorporo legale della rete telefonica, mantenendone però il controll