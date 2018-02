Borsa: Asia tenta rimbalzo, Tokyo +0,16%

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Hanno tentato il rimbalzo le Borse di Asia e Pacifico sulla scia di Wall Street, riuscendoci solo parzialmente. Positive Tokyo (0,16%), Taiwan (+1,42%) e Sidney (+0,75%), negative invece Shanghai (-1,82%) e Suel (-2,31%); ancora aperte invece Hong Kong (-0,4%) e Mumbai (+0,14%). Bene i futures sull'Europa e in rosso quelli su Wall Street. Il rimbalzo dei listini - viene spiegato - è dovuto principalmente alla corsa all'acquisto di titoli a prezzi di saldo dopo 3 giorni di scivoloni, a partire da venerdì scorso. "Bisogna diffidare del suono delle trombe - commenta un gestore di Amp Capital Investor - e comprare a quello dei cannoni". A suo avviso "ci sono già stati diversi episodi simili in periodi di cambiamento degli stimoli economici delle banche centrali, come nel 2013 quando i mercati furono presi dal panico, ma in queste occasioni ci sono molte opportunità per gli investitori pazienti".