Banco Bpm cede banca depositaria a Bnp

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Banco Bpm ha raggiunto un accordo per cedere il ramo d'azienda della banca depositaria a Bnp Paribas Security Service, con una plusvalenza lorda di circa 200 milioni di euro, e dei contratti di gestione delle riserve assicurative ad Anima Holding. Le due operazioni hanno un effetto positivo sul CET1 fully phased di 53 punti base. Bnp punta a perfezionare entro giugno 2018 l'accordo. Il ramo d'azienda oggetto dell'acquisto comprenda i servizi di banca depositaria e amministrazione fondi offerti a clienti istituzionali italiani. Gli attivi di tale ramo ammontano a circa 22 miliardi di euro. Questa transazione rafforza il posizionamento di BNP quale principale provider di servizi di post-trading in Italia, con 850 miliardi di euro di asset in custodia. Per il responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia Andrea Munari "questa acquisizione attesta il valore delle competenze e del livello di servizio che BNP è in grado di offrire nella custodia e gestione degli attivi della nostra clientela"