Ue rialza stime crescita Italia nel 2018

Quest'anno la crescita del Prodotto interno lordo dell'Italia sarà dell'1,5 per cento anzichè dell'1,3 per cento stimato lo scorso novembre. Questa, salvo sorprese dell'ultimo minuto, la previsione che sarà contenuta nell'aggiornamento delle stime sull'andamento della crescita e dell'inflazione nei Paesi Ue in programma domani a Bruxelles.