Ntv: Messina, valorizzare partecipazione

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "Non dobbiamo fare quelli che fanno il mestiere degli aeroplani né quelli dei treni. Abbiamo una vocazione a fare la banca e quello dobbiamo fare, la partecipazione non è strategica. Cerchiamo la miglior valorizzazione possibile". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato sull'offerta del fondo Gip per Ntv.

"Abbiamo contribuito a fare in modo che l'azienda ci sia e che sia di successo. Nel momento in cui si realizzano le condizioni per uscire come eravamo per la quotazione siamo per la dismissione".