Isee: in 2016 per oltre 4,5 mln famiglie

Nel 2016 sono stati oltre 4 milioni e mezzo i nuclei familiari che hanno presentato una dichiarazione a fini Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) necessario per accedere a diverse prestazioni di welfare e di sostegno. Si tratta di un totale di oltre 14 milioni di individui, pari al 23,4% della popolazione residente. Lo indica il Rapporto di monitoraggio sull'Isee relativo al 2016, pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

La crescita è di circa il 6% rispetto all'anno precedente, in recupero rispetto al calo registrato nel 2015 in occasione della riforma avviata ad inizio anno. E' il Mezzogiorno l'area in cui si presentano più dichiarazioni, con quasi una persona su tre coperta da Isee (30,4%), mentre nel Nord ci si colloca su valori prossimi ad una su cinque (18,1%) e nel Centro sulla media nazionale (23,3%). Rispetto al passato, però, la distribuzione territoriale è molto più omogenea. L'Isee medio nella popolazione è di circa 11 mila euro.