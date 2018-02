Intesa: in Borsa in rialzo dopo piano

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Le azioni di Intesa Sanpaolo chiudono in rialzo a Piazza Affari dopo i risultati del 2017 dell'istituto e il piano al 2021, con un ambizioso obiettivo sui dividendi e sulla riduzione delle sofferenze. In una giornata pesante per tutto il listino, il titolo dell'istituto guadagna lo 0,67% a 3,10 euro e si porta a una capitalizzazione di oltre 52 miliardi diventando il titolo più 'pesante' del listino (Eni capitalizza 50 miliardi). Volano le azioni risparmio di Intesa, in rialzo del 7,34% a 3,20 euro, con l'annuncio dell'istituto di voler sottoporre all'assemblea dei soci un piano di conversione obbligatoria dei titoli di categoria. Lo scambio avverrà sulla base di un rapporto pari a 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio senza pagamento di conguaglio e in Borsa i titoli si allineano al valore implicito.