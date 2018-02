Ibl banca:perfeziona emissione bond

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Ibl Banca perfeziona l'emissione di titoli asset-backed per un ammontare complessivo di circa 316,7 milioni di euro tra titoli senior (91%) e junior (9%). Si tratta della seconda serie, a valere sul programma di cartolarizzazione fino ad un massimo complessivo di 10 miliardi di euro, lanciato nel 2017.

La seconda serie di titoli è stata interamente sottoscritta all'emissione dall'originator IBL Banca. I titoli sono stati emessi in due tranche, per un ammontare complessivo di circa 316,7 milioni di euro tra senior (91%) e junior (9%). Più nel dettaglio questa seconda serie è costituita da oltre 22 mila finanziamenti erogati da IBL Banca e costituiti per il 36,9% da prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio, per il 43,6% da cessioni del quinto della pensione e per il 19,5% da delegazioni di pagamento.