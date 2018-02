Gb:in difficoltà treni Virgin-Stagecoach

(ANSA) - LONDRA, 6 FEB - Venti di nazionalizzazione di ritorno nelle ferrovie britanniche privatizzate nei decenni passati con operazioni divenute poi modello per altri Paesi in Europa. La prospettiva d'un revival della mano pubblica riguarda in particolare la linea locale dell'East Coast inglese, gestita da Virgin-Stagecoach: joint venture partecipata dal gruppo di Richard Branson ormai vicina al "collasso", secondo i media.

La società, che s'era aggiudicata un contratto di servizio da 3,3 miliardi di sterline valido fino al 2023, non ce la fa più e si ritrova costretta a rompere l'accordo. Di qui la decisione del governo di Theresa May (Tory, ma non più thatcheriano) di valutare un takeover. Il ministro dei Trasporti, Chris Grayling, ha detto infatti di considerare "un'opzione" l'intervento pubblico diretto, mentre ha escluso ogni ipotesi di bailout.

La rinazionalizzazione delle linee private più inefficienti e costose del Regno è invocata da tempo dall'opposizione laburista dopo la svolta a sinistra di Jeremy Corbyn.