Sulle piazze finanziarie globali sono stati bruciati 4.000 miliardi di dollari negli ultimi otto giorni. E il calo continua con le borse asiatiche che hanno chiuso in forte ribasso, e l'Europa che procede negativa in attesa dell'apertura di Wall Street. L'andamento dei futures sugli indici Usa segnala un nuovo calo per i listini.