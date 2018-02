Borse Europa, peggior avvio giugno 2016

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - E' 'contagio': Wall Street crolla ee le Borse europee registrano il peggior inizio di seduta dal giugno del 2016. Francoforte cede il 3,58%, Parigi il 3,43% e Londra del 3%. Milano si muove nervosa (-2,7%) con alcune sospensioni in asta di volatilità. Fermate subito Tim e Finecobank (in attesa dei conti) che quando riprendono gli scambi cedono rispettivamente il 3,09% e il 5,05%. Intesa Sanpaolo che ha annunciato conti e piano contiene il calo allo 0,75%.

Il brusco calo registrato a Wall Street somiglia al 'flash crash' del 2010, osservano gli analisti, nel giorno dell'insediamento di Jerome Powell alla guida della Fed. Il Dow Jones ha perso il 4,62%, il calo maggiore dal 2011 sui timori di una fine a breve del ciclo di inflazione bassa e tassi bassi. E i consiglieri di Trump vanno in pressing perchè il presidente, che ha fatto della corsa dei listini americani un cavallo di battaglia per mostrare l'efficacia delle sue ricette economiche, non citi piu' il rally di Wall Street.