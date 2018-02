Borsa: tonfo Asia, fuga su yen e treasury

Il 'sell off' che ha colpito Wall Street si è esteso alle Borse asiatiche, con tutti i listini in pesante calo. Tokyo ha chiuso in ribasso del 4,7%, Shenzhen del 4,4%, Shanghai del 3,3%, Sydney del 3,2% e Seul dell'1,5%. Hong Kong, ancora aperta, arretra del 4,4%. La seduta si prospetta in difficile anche per l'Europa: i future su Francoforte cedono il 3,2%, quelli su Parigi il 3,1% e quelli su Londra il 2,8%. I listini di tutto il mondo sono sotto pressione dopo che venerdì scorso i dati sul rialzo dei salari Usa hanno fatto temere un'accelerazione nella stretta della Fed sui tassi, con impatti anche sul mercato obbligazionario, che vedrebbe il valore dei bond in circolazione scendere. Il Nikkei, in calo del 10% dai massimi del 23 gennaio scorso, è entrato in una fase di correzione. Intanto gli investitori si rifugiano in porti considerati sicuri come lo yen, che sale dell'1,3% sul dollaro e dello 0,78% sull'euro e i treasury (titoli di Stato).